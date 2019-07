Kanye West werkt aan sneakers die gemaakt zijn van algen

De Yeezy-sneakers van Kanye West blijven razend populair en volgens Forbes zal hij er daar dit jaar voor zo’n 1,3 miljard euro van verkopen. Maar hij maakt in een interview met het zakenmagazine ook bekend dat hij bezig is met het ontwikkelen van schoenen op basis van algen.

Voor het interview met Kanye West ging Forbes langs bij hem thuis in Calabasas in Californië en voor de gelegenheid had de rapper/ontwerper er duizend paar van zijn Yeezy-sneakers uitgestald. Het merendeel daarvan zijn prototypes, maar hij geeft aan dat er nog heel wat paartjes zullen verschijnen en dat hij ook werkt aan een innovatief product op basis van algen.

“Het gaat om een schoen die honderd procent biologisch afbreekbaar zal zijn. Zo zullen ze vanzelf composteren als ze op de vuilnisbelt terechtkomen of ze zullen kunnen oplossen wanneer je er een bepaalde bacterie opsproeit”, vertelt hij.

Bewuste strategie

Hoewel zowel Adidas als Kanye West flink wat geld verdient met Yeezy, is het sportmerk in de nabije toekomst niet van plan om massaal sneakers uit te brengen. Het blijft gaan om beperkte releases, een bewuste strategie zo blijkt. “We blijven de volumes op een zeer gedisciplineerde manier beheren”, zegt CEO van Adidas Kasper Rørsted. “Niet omdat populariteit afneemt, maar omdat dat net onze aanpak is.”