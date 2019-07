Amerikaanse acteur Rip Torn overleden

De Amerikaanse acteur Rip Torn is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn publicist meegedeeld aan Amerikaanse media. Over de doodsoorzaak van Torn, die onder meer bekend is van zijn rol in de film ‘Men In Black’, werd geen mededeling gedaan.

Torn was zes decennia lang actief als acteur en gaf in die periode gestalte aan erg uiteenlopende personages. Zijn pagina op de gespecialiseerde website IMDb.com vermeldt rollen in maar liefst 191 films en tv-reeksen. Daarnaast was hij ook actief als toneelspeler.

Zijn lange loopbaan leverde hem één Emmy Award op: voor zijn rol als Artie in de HBO-comedy ‘The Larry Sanders Show’ werd hij in 1996 uitgeroepen tot beste acteur in een bijrol. In 1984 werd hij in diezelfde categorie ook genomineerd voor een Oscar, meer bepaald voor de rol van Marsh Turner in de film ‘Cross Creek’. Maar die nominatie wist hij niet te verzilveren.

Torn had vooral in de jaren 1960 naam gemaakt in Hollywood, met rollen in films als ‘King of Kings’ (1961), ‘The Cincinnati Kid’ (1965) en de Coppola-film ‘You’re a Big Boy Now’ (1966). Maar in de jaren zeventig en tachtig kende zijn loopbaan een dip.

Opvliegend karakter

Later wist hij toch weer belangrijke rollen te bemachtigen. Zo vertolkte hij Zed in de ‘Men in Black’-films (tussen 1997 en 2012) en Don Geiss in de comedyreeks ‘30 Rock’ (2007-2009). Hij speelde ook Louis XV in de film ‘Marie Antoinette’ (2006).

Torn was daarnaast ook bekend om zijn onvoorspelbaar en opvliegend karakter. Zo verloor hij een rol in de film ‘Easy Rider’ omdat hij het tijdens de preproductie aan de stok kreeg met mede-acteur Dennis Hopper. Uiteindelijk werd Torn vervangen door Jack Nicholson.