Tientallen bestuurders geloven ogen niet als plots geld bij bakken over straat dwarrelt

Ongeziene taferelen dinsdagavond in het stadje Sandy Springs bij Atlanta. Tientallen auto’s stopten er om geld van straat te rapen. Duizenden briefjes cash dwarrelden er zomaar over een drukke weg. Volgens de politie was het geld uit een gepantserd geldtransport gevallen, toen een zijdeur plots openging en het geld er uit viel. Hoeveel geld uiteindelijk op straat belandde, is niet bekend. “Het gaat om een substantieel bedrag,” aldus de lokale politie. Dat niemand werd aangereden tijdens het grabbelen naar de briefjes, mag een wonder heten.