Hasselt danst de quickstep

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het Feestcomité streek neer op het Groenplein voor een dansinitiatie quickstep. Honderden kijkers en dansers deden het plein gonzen en de terrasjes deden gouden zaken.

Vooraf en stipt om 18u30 openen de lijndansers de avond onder leiding van Anny Ceulen. Zonder moeite kreeg Anny tientallen dansers op de planken. Daarna namen Frank en Chantal het heft in handen en leerden zij de Hasselaren de quickstep dansen. Zonder veel moeite overigens want in de voorbije jaren leerden zij al velen dansen. Deze avond was voor velen dus een leuke herhaling. Alles werd met een gezapig temperatuurtje en een uiterst gezellige sfeer gegoten. Platendraaier van dienst Frank Hoste mocht de rest van de avond doordraaien en ook hierbij leek de planken dansvloer bij wijlen te klein.