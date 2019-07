Koreaan die Bart Swings van olympisch goud hield, is jaar geschorst voor mishandeling van teamgenoten

De Zuid-Koreaanse schaatsbond heeft Lee Seung-hoon een schorsing van een jaar opgelegd. Hij zou twee jongere teamgenoten verschillende keren hebben mishandeld. De 31-jarige Koreaan werd begin 2018 voor eigen volk olympisch kampioen op de massastart voor Bart Swings.

De Zuid-Koreaanse federatie maakte de sanctie dinsdag bekend, zo staat te lezen op de website van Korea Herald. Tegen Lee werden genoegen bewijzen verzameld om hem te kunnen bestraffen, luidde het. De topschaatser zou twee jongere teamgenoten meerdere keren hebben geslagen in het teamhotel en op restaurant tijdens internationale competities in 2011, 2013 en 2016. Zelf ontkende hij de feiten. Lee kan nog in beroep gaan bij het Koreaans olympisch comité.

Tijdens de Winterspelen van februari 2018 in Pyeongchang schaatste Lee naar goud in de massastart voor Bart Swings. Het was voor de Zuid-Koreaan zijn tweede olympische titel na winst op de 10.000 meter in 2010. Op zijn erelijst prijken ook drie zilveren medailles (5.000m in 2010, ploegenachtervolging in 2014 en 2018). In eigen land is de Zuid-Koreaan een echte vedette.