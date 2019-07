Mariah Carey verklapt haar aantal bedpartners: “Ik ben preuts”

Mariah Carey (49) heeft in een interview met Cosmopolitan een boekje opengedaan over haar seksleven. Of eerder het gebrek daaraan. Ze geeft aan geen zo’n wild leven gehad te hebben als veel van haar collega’s.

Mariah Carey wordt algemeen beschouwd als een van de grootste diva’s die de muziekwereld rijk is. En blijkbaar stelt ze niet alleen hoge eisen aan haar personeel, maar ook aan haar bedpartners, want zoveel kwamen er de afgelopen decennia niet langs in haar slaapkamer. “Ik ben maar met vijf mensen naar bed geweest in mijn leven, dus ik ben in vergelijking met heel wat anderen uit het wereldje best wel preuts. Maar het is iets waar ik trots op ben”, zegt ze in Cosmopolitan.

Nochtans presenteert de Amerikaanse zich aan de wereld als een stoeipoes met een turbulent liefdesleven en heeft ze al twee huwelijken achter de rug. Het eerste tussen 1993 en 1998 met platenbaas Tommy Mottola, die twintig jaar ouder was dan haar. De tweede keer tussen 2008 en 2016 met comedian Nick Cannon, met wie ze de tweeling Moroccan en Monroe kreeg.

Daarna was ze ook eventjes verloofd met de Australische miljardair James Packer en tegenwoordig deelt ze de lakens met de 36-jarige achtergronddanser Bryan Tanaka. Zelf geeft ze aan dat het om “een gevarieerd rijtje” gaat van mannen die een rol hebben gespeeld in haar liefdesleven.