Persoonlijk drama voor technisch directeur Eupen: zoon overleden nadat gezin betrokken raakt bij zwaar verkeersongeval

Persoonlijk drama voor Josep Colomer, de sportieve directeur van eersteklasser KAS Eupen. De Spanjaard verloor zijn zoon bij een zwaar verkeersongeval, waarbij ook het kindermeisje om het leven kwam. Zijn vrouw en een andere zoon liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Dat meldt het Duitstalige Grenz-Echo.

Het tragische ongeval deed zich voor in Senegal, waar het gezin op vakantie was. De overleden zoon was nog maar amper negen maanden oud.

Colomer is sinds 2012 actief als sportief directeur bij Eupen. Eerder werkte hij in de jeugd van FC Barcelona. Volgens de Spaanse pers is ex-Barcelona-voorzitter Sandro Rosell na het vernemen van het nieuws meteen het vliegtuig opgestapt naar Senegal om Colomer bij te staan. De twee zijn goede vrienden door hun verleden bij de Spaanse club.