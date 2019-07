Vrouw met zes glazen champagne op krijgt alcoholslot voor dodelijk ongeval

Heusden-Zolder -

De Hasseltse politierechtbank heeft woensdag een vrouw uit Eigenbrakel zes maanden cel voorwaardelijk opgelegd na het veroorzaken van een ongeval waarbij Balenaar Devid Cools (44) omkwam. De dader (42) had zes glazen champagne op toen ze op de terugweg van een communiefeest het slachtoffer op zijn Vespa op de Westlaan in Heusden-Zolder aanreed. De rechter verplicht haar nu ook om een alcoholslot in haar wagen te installeren.