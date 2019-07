Van Hool maakt verlies in België

Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt heeft in 2018 een omzet van 558 miljoen euro geboekt, zijn tweede hoogste omzet ooit. Maar de bedrijfswinst daalde naar 14,9 miljoen euro. Dat had te maken met de zwakke dollar die een negatief effect had van 4,9 miljoen euro, extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de uitbreiding van de afdeling naverkoop. “Onze brutomarge lag wel hoger dan in 2017”, zegt topman Filip Van Hool woensdag in De Tijd.

De Belgische vestiging, die op hoogtechnologische touringcars focust, leed een verlies van 850.000 euro. Volgens Van Hool een gevolg van de lagere productie, de hoge loonkosten, 4 miljoen meer O&O-kosten en de opstartkosten in de VS. Alle winst komt uit Macedonië, waar voor het eerst meer bussen werden gebouwd dan in ons land. 725 stuks om precies te zijn, bijna dubbel zoveel als in ons land.

De fabriek in Macedonië mag volgens De Tijd ook veertig hoogtechnologische waterstofbussen voor Duitsland bouwen, enkel de waterstofcellen worden in Koningshooikt geïnstalleerd.