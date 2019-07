Auteur Lydia Verbeeck (71) overleden

Lier - De Lierse stadsgids en auteur Lydia Verbeeck is vorige donderdag op 71-jarige leeftijd gestorven. In maart ontving ze van de stad Lier nog de Lifetime Achievement Award.

Lydia Verbeeck werd in Aartselaar geboren. Ze was onderwijzeres, maar legde zich vanaf 1990 volledig toe op het schrijven van scenario’s voor radio en televisie. Ze schreef ook kinderverhalen, jeugdboeken, misdaadverhalen en historische romans en thrillers. Vorige maand nog verscheen haar recentste boek De Gestolen Glasramen. De titel van die thriller verwijst naar de glas-in-loodramen van de Sint-Gummaruskerk in Lier.

Lier speelde trouwens vaker een rol in de boeken van Lydia Verbeeck. Dat hoeft niet te verbazen: ze woonde er en ze leidde er als stadsgids ook toeristen rond. Ze creëerde zelf ook enkele toeristische wandelingen.

Voor haar oeuvre en haar verdienste als stadsgids kreeg Lydia Verbeeck eind maart de Lifetime Achievement Award, maar door haar gezondheidstoestand kon ze die niet komen ophalen. Via haar dochter liet ze weten hoe jammer ze het vond er niet bij te kunnen zijn.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 12 juli om 10u in de Sint-Gummaruskerk in Lier.