Bijna vrij, maar toch konden ze niet wachten: drie gedetineerden ontsnapt uit gevangenis

Politie en parket zijn op zoek naar drie gedetineerden die zijn ontsnapt uit de gevangenis van Ruiselede. Opmerkelijk: in het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) genoten ze van een halfopen regime, en stonden ze dicht bij hun vrijlating. Toch gebruikten ze een brandblusapparaat om de gevangenisdeur te forceren. Eén van hen is Sven Buysschaert (37), die voor zware feiten door het assisenhof werd veroordeeld tot vijftien jaar cel.

