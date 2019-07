De Wijers, zicht op 1.001 vijvers

Vier jaar staat hij er al, de uitkijktoren aan de Wijers in Zonhoven. De 15 meter hoge toren biedt vanop het hoogste platform een prachtig zicht op de Wijers, een uniek natuurgebied met maar liefst 1.175 vijvers. Het gebied is goed voor 700 hectare water en riet, en strekt zich uit van Genk tot Lummen en van Houthalen-Helchteren tot Diepenbeek. Het hele gebied - het grootste aaneengesloten vijvergebied van België - kan je vanop deze toren niet overschouwen. Maar in de verte zie je toch nog de windmolens van Godsheide, de plek waar de eerste windmolens in Limburg werden gebouwd.