Slecht nieuws: Friends verdwijnt binnenkort van Netflix

De populaire Amerikaanse sitcom Friends (1994-2004) verdwijnt begin 2020 van streamingdienst Netflix.

Eind 2018 ging er een zucht van opluchting door sociale media: Friends zou ook in 2019 nog op Netflix te zien zijn. The New York Times onthulde toen dat de streamingdienst daarvoor zowat 100 miljoen dollar (87,9 miljoen euro) ophoestte.

Aan dat mooie liedje komt nu een einde: begin 2020 verdwijnt de populaire sitcom van Netflix. De 10 seizoenen en 236 afleveringen verhuizen in 2020 naar de nieuwe streamingdienst HBO Max. Dat kondigde het Amerikaanse AT&T dinsdag aan. AT&T is het moederbedrijf van Warner, dat Friends produceerde. Daarom heeft het dus de rechten op de sitcom.

Netflix laat op Twitter weten dat het ‘spijtig is om Friends te zien vertrekken’. ‘Bedankt voor de herinneringen, vrienden’, klinkt het. De serie maakte van de zes hoofdrolspelers, onder wie Jennifer Aniston, Courteney Cox en David Schwimmer, wereldsterren.

Eerder beschreef De Standaard waarom Friends zo belangrijk is in het tv-landschap. ‘Friends staat bekend als een goed geschreven sitcom. Hij werd in 2015 door The Hollywood Reporter verkozen als beste tv-programma aller tijden, ver boven kleppers als The Sopranos en The wire’, schreven we toen. ‘Vergeten we daarbij niet dat de fans van het eerste uur de reeks blijven bingewatchen, al is het tijdens het strijken of het stofzuigen. Het zijn afleveringen van 21 minuten, je wéét wat er gaat gebeuren en je kunt de dialogen haast lippen, maar dat maakt niet uit. Friends is veilig, het is thuiskomen bij mensen die je kent, het is hygge.’

Op het nieuwe platform, HBO Max, zullen volgens AT&T een dozijn eigen programma’s te zien zijn - onder meer door Reese Witherspoon en Anna Kendrick. Ook Warner Bros films en HBO-reeksen zullen er te zien zijn.

HBO Max zal in de lente gelanceerd worden. Fans krijgen kunnen kiezen uit ruim 10.000 uur series en films. Het platform moet de concurrentie aangaan met Netflix en Disney+. Hoeveel een abonnement zal kosten, is nog niet bekend.