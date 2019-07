McLaren behoudt Sainz en Norris

McLaren heeft bevestigd dat het ook volgend seizoen uitpakt met het huidige rijdersduo, de Spanjaard Carlos Sainz en de Engelsman (maar halve Vlaming) Lando Norris. Teambaas Zak Brown had al gehint dat de twee zouden blijven. Gevraagd naar een eventuele terugkeer van Fernando Alonso grapte hij: “Dan zouden we een derde auto moeten inzetten, want ze zitten alle twee vol.”