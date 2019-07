Boris Becker verbraste 200 miljoen euro, maar nu moet tenniskoning zijn trofeeën verkopen

Houd je forehand en backhand niet uit elkaar, geraakt je opslag met moeite over het net of heb je een bloedhekel aan witte polo’s? Dan nog kun je dezer dagen tóch een Wimbledontrofee in huis halen. Want een Brits veilinghuis verkoopt 80 memorabilia en trofeeën van de volledig berooide Boris ‘Boom Boom’ Becker (51). De opbrengst moet een deel van de financiële put vullen van de Duitse tennislegende, die 200 miljoen euro door ramen en deuren gooide tot er geen cent meer over bleef.