Na-Tourcriterium Aalst strikt Belgisch kampioen Tim Merlier

Het na-Tourcriterium van Aalst heeft met kersvers Belgisch kampioen Tim Merlier zijn eerste renner vastgelegd. Het criterium wordt gereden op maandag 29 juli, daags na de slotetappe van de Tour, en dus hoopt men ook nog minstens één trui van de Tour naar de carnavalsstad te halen, zo maakten de organisatoren dinsdag bekend.

“Met Tim Merlier hebben we alvast één in het oog springende naam op de affiche van onze 84e editie”, stelt organisator Johny Van den Borre. “Er komen er nog. We gaan er alles aan doen om opnieuw de eindwinnaar van de Tour naar Aalst te halen. Dat lukt ons vaak, maar niet altijd. Sommige renners rijden immers geen criteriums. We leggen de komende dagen verdere contacten met alle Belgen die momenteel in de Ronde van Frankrijk aan de slag zijn. Het moet wel allemaal betaalbaar blijven. We kunnen terugvallen op goede sponsors, maar vergeet niet dat wij geen entreegelden ter beschikking hebben. Het na-Tourcriterium van Aalst is en blijft gratis.”