Roemeense koperdieven gevat na wilde achtervolging van Leuven tot Vilvoorde

De onderzoeksrechter in Leuven heeft dinsdag drie Roemeense koperdieven aangehouden. Ze werden maandag gevat na een wilde achtervolging van Leuven tot Vilvoorde. Dat meldt het parket van Leuven dinsdag.

Een ploeg van de politiezone Leuven zag maandag rond 3.30 uur een verdacht voertuig uit een veldweg aan de Meerdaalboslaan in Leuven komen. De politie reed de auto achterna voor controle, maar kon niet beletten dat de inzittenden hun weg vervolgden naar de E40 in Haasrode. Op de autoweg begon een achtervolging in de richting van Brussel. De auto reed aan hoge snelheden door de hoofdstad en negeerde stoplichten.

Op een rotonde op de Schaarbeeklei in Vilvoorde kwam het voertuig tot stilstand toen het enkele paaltjes raakte. De auto was zwaar beschadigd en de drie inzittenden vluchtten te voet verder. Weinig later konden ze worden ingerekend door de politie van Vilvoorde en Leuven. In de auto lagen koperen kabels en werkmateriaal zoals kniptangen, schroevendraaiers en dopsleutels.

Aan de spoorlijn langs de Meerdaalboslaan in Leuven bleken verschillende meters koperen kabel gestolen te zijn. De politie vond ter plaatse restanten van kabels, ijzeren frames en lege bekleding van de kabels. Een spoor in het gras leidde naar de veldweg waar de verdachte auto opgemerkt was.

Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen de drie verdachten op verdenking van koperdiefstal. Het gaat om Roemeense mannen van 35 en 37 jaar. Ze werden dinsdag voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden.