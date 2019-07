Primeur: F-16’s trekken straks voor het eerst nationale driekleur in de lucht op nationale feestdag

In het verleden was deze taak weggelegd voor deze Alpha Jets Foto: VUM

Bij het begin van het luchtdefilé op de nationale feestdag op 21 juli, zullen F-16-gevechtsvliegtuigen de nationale driekleur in de lucht kleuren. Dat doen ze voor het eerst in hun 40-jarige geschiedenis.

Uitgerust met rookmachines aan de uiteinden van hun vleugels, zullen drie van deze gevechtsvliegtuigen op 21 juli over Brussel vliegen en de lucht kleuren met rode, gele en zwarte rook. Op de militaire vliegbasis Kleine-Brogel in Limburg werden al enkele tests uitgevoerd met de vliegtuigen en de rookmachines. “Het moeilijkste was een correcte zwarte rook verkrijgen”, zegt een deskundige.

Decennialang was deze taak weggelegd voor de kleinere Fouga Magistervliegtuigen en hun opvolgers, de Alpha-Jet 1B. Deze vliegtuigen, die gebaseerd zijn in Frankrijk, vliegen ondertussen niet meer uit. Dat gebeurde na de terugtrekking van de Belgische luchtmacht uit de pilotenopleiding in de Franse ‘Advanced Jet Training School’. Het ministerie van Defensie is van plan om vanaf december 25 van deze vliegtuigen te verkopen.