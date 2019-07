Belgische aflossingsploeg pakt brons op WK skeeleren dankzij spectaculaire finish van Bart Swings

De Belgische aflossingsploeg heeft dinsdag tijdens de wereldkampioenschappen skeeleren in het Spaanse Barcelona brons veroverd. Met een spectaculaire finish haalde Bart Swings de derde plek binnen.

Dankzij starter Tim Sibiet en Indra Médard was Swings als vierde de laatste ronde ingegaan. Op het laatste rechte eind herpakte Swings zich na een misslag vlak voor de laatste bocht. Colombia zegevierde, voor titelverdediger Frankrijk. Bij de vrouwen eindigde België als vijfde. Ook daar werd Colombia wereldkampioen.

Aan de eindstrijd ging veel keuzestress vooraf. Was de piste in de ochtenduren spekglad, hadden vroeg in de avond de skaters meer grip. Dat had gevolgen voor de bandjes die onder de skeelers werden gebonden. Op het laatste moment koos bondscoach Kwinten Tas ervoor om Tim Sibiet ten koste van Mathias Vosté in te zetten.

Met de tweede plek net achter Duitsland hadden Médard, Vosté en Swings zich in de op een na beste tijd voor de finale geplaatst. Het Belgische vrouwentrio Stien Vanhoutte, Anke Vos en Sandrine Tas had aan de derde plaats achter Colombia en Taiwan in een snelle serie voldoende om zich bij de beste zes landen te scharen. Na drie dagen op de piste, onderbroken door veel storm en regenbuien, heeft België nu vier ereprijzen: een gouden, een zilveren en twee bronzen medailles.

Junior Jason Suttels had in de middag al een bronzen medaille op de 1.000 meter aan het goud van de puntenafvalkoers toegevoegd. In de finale was Suttels als vierde over de streep gekomen, maar door een diskwalificatie werd hij alsnog als derde geklasseerd.

Bij de meisjes viel de zeer jeugdige Fran Vanhoutte als talent op. Tot 2021 is ze nog junior, maar nu al finishte de jongere en zeer frêle zus van Stien in de finale als vijfde. Momenteel komt ze zowel op de sprint als op de lange afstanden uit.