Zinedine Zidane laat bij Real Madrid zijn zoon Luca Zidane uitlenen

Real Madrid leent zijn 21-jarige Franse doelman Luca Zidane tot het einde van het seizoen uit aan tweedeklasser Racing Santander, zo maakte de club dinsdag bekend.

Bij de ex-club van Mémé Tchité en keeperstrainer Erwin Lemmens vindt hij onze landgenoot Ritchie Kitoko terug.

Bij Real kreeg Luca Zidane na de terugkeer van zijn vader als hoofdcoach één keer een basisplaats, door interlandverplichtingen van Keylor Navas en een blessure bij Thibaut Courtois. Bij de Koninklijke is onze nationale doelman komend seizoen de vaste nummer een en dus moest Luca Zidane uitwijken in de zoektocht naar speelminuten. In Madrid vertrekt hij in principe na dit seizoen, zijn contract loopt er medio 2020 af.