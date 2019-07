Headliner Dour Festival A$AP Rocky zit nog steeds in de cel in Zweden: “We wachten af”

Hij staat nog steeds op de website van Dour Festival als de headliner van zondag 14 juli. Maar nu aangekondigd werd dat de Amerikaanse rapper A$AP Rocky twee weken in de gevangenis moet blijven in Zweden, lijkt het verre van zeker dat hij er zal zijn. “We wachten af”, zegt Dour Festival-woordvoerster Laurence Morel.

A$AP Rocky en België: het is dit jaar geen goede combinatie. Eerst was er Vestiville, het festival in Lommel waar de New Yorkse rapper zou optreden dat net voor de start geannuleerd werd. Niet erg, dachten de fans, we zien hem wel op Dour Festival. Maar nu lijkt ook dat optreden in het gedrang te komen.

De rapper zit immers nog altijd in de gevangenis in Zweden nadat hij er op 30 juni in Stockholm na een concert betrokken was geraakt bij een vechtpartij met twee jongemannen. A$AP Rocky en twee mannen uit zijn entourage zitten vast, en dat wellicht tot 19 juli.

Maar wat dan met Dour Festival, waar hij op zondag 14 juli zou optreden? Op de website en sociale media van het festival staat alleszins nog altijd dat het optreden doorgaat. “We wachten af”, zegt woordvoerster Laurence Morel. “We staan in contact met zijn management. Zij geloven erin dat hij op tijd zal vrijkomen. Wij annuleren niet zolang het niet zeker is dat hij in de gevangenis moet blijven.” Of het festival ondertussen aan een plan B werkt, wil de woordvoerster niet gezegd hebben. “Daar heb ik geen informatie over.”