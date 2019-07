Viviani rondt het voorbereidende werk van ploegmaats schitterend af

Na twee keer Jumbo-Visma was het vandaag aan Deceuninck - Quick Step om voor de tweede dag op rij een Touretappe binnen te rijven. Elia Viviani maakte het werk van zijn ploegmaats op schitterende wijze af en bezorgde zijn ploeg en zichzelf een prachtige overwinning.

De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk bracht het peloton van Reims naar Nancy, goed voor 213 overwegend vlakke kilometers. Enkel de Côte de Maron - drie kilometer klimmen aan vijf procent - kon voor de spurters roet in het eten gooien, al werd met dat scenario niet echt rekening gehouden. Na de ontregelde spurt in Brussel, een ploegentijdrit en de geaccidenteerde finale van gisteren zou het vandaag in rit vier eindelijk voor de spurters zijn.

Bij een spurtetappe hoort een vroege vlucht zoals Boursin bij het Franse platteland. Drie moedigen namen de uitdaging aan. Veel moeite moesten Yoann Offredo (ook gisteren al in het offensief), Frederik Backaert en Michael Schär daar niet voor doen. Wedstrijddirecteur Christian Prudhomme had nog maar amper de officiële start gegeven of het drietal kreeg de vrije ruimte. De tijd dat er uren moest worden gekoerst vooraleer de juiste vlucht tot stand kwam, ligt duidelijk achter ons.

De twee renners van Wanty - Gobert en de éénling van CCC reden al snel een voorsprong van drie minuten bij elkaar maar meer ruimte kregen ze ook niet. Yves Lampaert, die de rol van de gisteren gevallen Asgreen moest overnemen, en Maxime Monfort zetten zich aan de leiding van het peloton, in dienst van hun respectievelijke spurters Elia Viviani en Caleb Ewan. Even later kwam ook Jumbo-Visma vooraan postvatten, in dienst van Dylan Groenewegen.

Foto: Photo News

Wat volgde was het klassieke spel van kat en muis tussen peloton en vluchters. Werd er vooraan versneld, dan versnelde het peloton ook. Vertraagden de koplopers, dan trapte ook het peloton op de rem want ze wilden de vluchters zeker ook niet te vroeg teruggrijpen. Het enige element dat eventueel voor spanning kon zorgen was de wind maar er heerste volledige wapenstilstand tussen de klassementsrenners. De wind zorgde af en toe wel voor een onverwachte zwieper in het peloton, met enkele kleinere valpartijen tot gevolg. Onder anderen Serge Pauwels ging zonder al te veel erg tegen het asfalt.

An attack from the off! 💥

Yoann Offredo, Michael Schaer and Frederik Backaert are on top



Attaque dès le km0 💥 @OffredoYoann @michaelschaer et Frederik Backaert en tête.#TDF2019 pic.twitter.com/C858brxKJP — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2019

Neen, een tot de verbeelding sprekende etappe werd het niet. Het was eigenlijk wachten tot de laatste helling van de dag om inzicht te krijgen in de ontknoping van de etappe. Sprinten? Zo ja, met wie? Na de top van de Côte de Maron ging het immers in een snelle vaart richting Nancy waar de renners een snelle spurt wachtte.

Bij het ingaan van de laatste vijftig kilometer werd het tempo stelselmatig opgedreven en dook de voorsprong onder de minuut. Op iets meer dan twintig kilometer van het einde waren de vluchters er dan ook aan voor de moeite. Eerst Offredo, daarna Backaert en uiteindelijk ook Schär werden in de echte finale ingerekend. Bora en Sunweb verhoogden op de Côte de Maron het tempo met als doel om de echte spurters in problemen te brengen in dienst van Peter Sagan en Michael Matthews. Nobele poging maar echt veel schade leverde de laatste helling niet op. Het peloton maakte de snelle duik naar Nancy waarna het aan de treintjes was om hun snelle jongens in positie te brengen. Ondanks een late uitval van Lilian Calmejane kwam het tot de onvermijdelijke massaspurt waarin Elia Viviani het voorbereidende werk van Deceuninck - Quick Step perfect wist af te maken.

Rituitslag:

1. Elia Viviani (Ita)

2. Alexander Kristoff (Noo)

3. Caleb Ewan (Aus)

4. Peter Sagan (Svk)

5. Dylan Groenewegen (Ned)

6. Mike Teunissen (Ned)

7. Giacomo Nizzolo (Ita)

8. Jasper STUYVEN

9. Michael Matthews (Aus)

10. Christophe Laporte (Fra)

Klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Wout VAN AERT op 20”

3. Steven Kruijswijk (Ned) op 25”

4. George Bennett (NZl)

5. Michael Matthews (Aus) op 30”