Twee slachtoffers bij schietpartij in Antwerpen: politie vraagt omgeving te vermijden

Bij een schietincident in een appartementsgebouw de Plantin en Moretuslei zijn twee slachtoffers gevallen. Het is nog onduidelijk hoe beide mannen er aan toe zijn. De politie is ter plaatse en vraagt de omgeving te vermijden. Het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Quinten Matsijslei is afgesloten voor alle verkeer.

Aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen is er een schietincident geweest, waarbij één slachtoffer is gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe de persoon er momenteel aan toe is. Ook de precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De politie wil daarover voorlopig nog geen details kwijt.

De politie van Antwerpen laat intussen wel op Twitter weten dat het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Quinten Matsijslei afgesloten is voor alle verkeer. Ze raden iedereen aan om de omgeving te mijden.

Omwille van een politie-interventie is het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Quinten Matsijslei afgesloten voor alle verkeer, Mijd de omgeving. — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 9 juli 2019