Ritzege voor Giovanni Visconti in Ronde van Oostenrijk, Jonas Koch nieuwe leider

Giovanni Visconti viert zijn eerste ritzege in de Ronde van Oostenrijk. Vorig jaar wist hij ook al drie keer te winnen in Oostenrijk. Foto: AFP

Na drie etappezeges in de editie van 2018 heeft de Italiaan Giovanni Visconti (Neri Sottoli) dinsdag de overwinning geboekt in de derde rit van de Ronde van Oostenrijk (2.1). De Duitser Jonas Koch (CCC) werd derde en is de nieuwe leider.

Tijdens een etappe door het middengebergte bleek de jonge Duitser Georg Zimmermann de beste van een vroege vlucht van vier. Hij werd op de laatste beklimming, met top op 35 kilometer van de aankomst in Frohnleiten, bijgehaald door een elitegroep van dertien achtervolgers. Daarbij onder meer Visconti en een bedrijvige Carlos Betancur.

In de laatste vlakke kilometers dikte de kopgroep verder aan. In de uiteindelijke sprint klopte Visconti de Zwitser Colin Stüssi en de 26-jarige Koch, die voor de derde dag op rij top vier haalde in de daguitslag en de rode leiderstrui overneemt van de Duitser Jannik Steimle. Dimitri Peyskens (Wallonie-Bruxelles) was de beste Belg in de rituitslag op de zesde plaats.

Woensdag ligt de aankomst van de korte vierde etappe bovenop de Fuscher Törl, een klim buiten categorie van ruim zeventien kilometer.