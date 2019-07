Deceuninck-Quick Step verlengt contract van Florian Sénéchal met twee seizoenen

De Fransman Florian Sénéchal zal ook in 2020 en 2021 de kleuren van Deceuninck-Quick Step verdedigen. Hij verlengde zijn contract bij de Belgische World Tour-ploeg dinsdag met twee jaar.

Sénéchal, die woensdag zijn 26e verjaardag viert, is bezig aan zijn tweede seizoen bij het team van Patrick Lefevere. Daarvoor reed hij vier jaar bij Cofidis. De Fransman won dit seizoen met Le Samyn (1.1) zijn eerste profkoers, werd zesde in Parijs-Roubaix en was er ook bij in de Giro. Bij de Ronde van Italië moest hij na twintig etappes alsnog opgeven.

“Het was mijn doel een nieuw contract bij dit team te ondertekenen”, zegt Sénéchal. “Ik heb met Patrick gesproken en hem gezegd dat ik graag koersen wil winnen en sterker voor de dag wil komen in de klassiekers. Al van toen ik een jonge renner was, hoopte ik deel uit te maken van deze fantastische selectie. Dit is in mijn ogen de beste ploeg ter wereld. Toen ik hier twee jaar geleden toekwam, gaf mij dat heel veel voldoening. Ik wil Patrick en de sponsors bedanken voor het vertrouwen. Ik voel mij hier uitstekend en hoop nog lang bij de Wolfpack te blijven.”

Deceuninck-Quick Step verlengde eerder al het contract van de Franse kopman Julian Alaphilippe, de huidige geletruidrager in de Tour, tot en met 2021.