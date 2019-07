Voor trouwjurk ‘Game of Thrones’-ster was meer dan duizend uur naaiwerk nodig

Vorige week stapte ‘Game of Thrones’-ster Sophie Turner in het huwelijksbootje met zanger Joe Jonas. Op haar grote dag droeg ze een jurk van het Franse modehuis Louis Vuitton. Om die creatie te maken, was volgens modesite Women’s Wear Daily meer dan duizend uur tijd nodig.

De modesite meldt dat de jurk tot stand kwam met de hulp van tien borduursters, die er in totaal zo’n 1.050 uur aan werkten. Let wel: dat gaat enkel over de veertien meter tule die voor de creatie werd gebruikt. Het digitaal geprinte patroon op de jurk moest vastgenaaid worden met zo’n 650.000 steken. Daarbovenop werd de jurk versierd met 50.000 kristallen en evenveel witte pareltjes.

De afzonderlijke delen van de trouwjurk werden vervolgens aan elkaar genaaid, wat nog eens 350 uur tijd in beslag nam. De sluier, die over haar rug viel, was klaar in ‘amper’ 48 uur. De witte jurk werd in het grootste geheim gemaakt in het privé-atelier van Louis Vuitton aan de Parijse Place Vendôme, waar hoofdontwerper Nicolas Ghesquière al eerder custom made ontwerpen samenstelde voor verschillende beroemdheden.