WIMBLEDON. Simona Halep eerste finaliste Wimbledon, Elise Mertens naar kwartfinale dubbelspel

Nog twee Belgen zijn actief op het hoofdtoernooi van Wimbledon. Elise Mertens (WTA 21) won dinsdagmiddag de achtste finale van de vrouwendubbel, terwijl David Goffin (ATP 23) op woensdagmiddag om 14 uur in actie komt tegen Novak Djokovic (ATP 1). Joren Vliegen (dubbel 61), de Belg die nog actief was in het gemengd dubbelspel, vloog er dinsdagmiddag in de kwartfinale uit.

Halep kent weinig moeite met Zhang

Simona Halep (WTA 7) toonde andermaal haar goede vorm aan. Ook in de anderhalf uur durende wedstrijd tegen Shuai Zhang (WTA 50) hoefde Halep zich niet al te erg in te spannen. Na een gelijkopgaande eerste helft had de Chinese in de tweede set vrij weinig te zeggen: 7-6 (7/4), 6-1. Halep staat in de halve finale tegenover Elina Svitolina (WTA 8) of Karolina Muchova (WTA 68).

Simona Halep is de eerste halvefinaliste van Wimbledon 2019. Foto: AFP

Mertens-beul Barbora Strycova (WTA 54) treft later in de middag Johanna Konta (WTA 18), terwijl Elina Svitolina (WTA 8) het opneemt tegen Karolina Muchova (WTA 68). De heren komen woensdagmiddag pas in actie tijdens de kwartfinales.

Elise Mertens in dubbelspel wél naar kwartfinale

Elise Mertens (WTA 21) en Aryna Sabalenka (WTA 11) begonnen gretig aan het duel in de achtste finale tegen het Taiwanese duo Hao-Ching Chan en Latisha Chan. Tweemaal kregen Mertens en Sabalenka twee breekpunten mee, maar konden deze niet verzilveren. Het duo uit Taiwan deed dit wel bij een 4-4-stand en leek even op weg naar setwinst. Drie games later konden Mertens en Sabalenka toch opgelucht naar de bank: 7-5.

De tweede set stond in het teken van verloren servicebeurten. Beide duo’s konden de eerste vier games niet vasthouden. Na de 3-2 voor Mertens en Sabalenka werd er opnieuw drie keer gebroken, waarna onze landgenote mocht serveren voor de wedstrijd. Na twee breekpunten weg te werken, maakten Mertens en Sabalenka het af: 6-3.

Elise Mertens (links) en Barbora Strycova komen elkaar mogelijk in de kwartfiname van het dubbelspel tegen. Foto: ISOPIX

In de kwartfinale kan Mertens zomaar een bekende tegenkomen. Barbora Strycova (WTA 54), de Tsjechische die maandag in het enkelspel te sterk was voor onze landgenote, dubbelt samen met Su-Wei Hsieh (WTA 29) tegen de Roemeense Irina Begu (WTA 112) en Monica Niculescu (WTA 111).

Exit Vliegen

Joran Vliegen had een uitstekende run op het gemengd dubbelspel van Wimbledon. In de eerste ronde versloeg Vliegen, samen met dubbelpartner Saisai Zheng (WTA 43) tegenstanders Frederik Nielsen (ATP 604) en Kaitlyn Christian (6-3, 7-5). In de tweede ronde versloeg het duo knap titelkandidaten Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs (6-4, 7-5). De kwartfinale tegen Eden Silva (WTA 431) en Evan Hoyt (ATP 503) bleek een terug te ver voor het duo (5-7, 7-6 (7/5), 6-4).