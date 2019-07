Disney lost eerste volledige trailer voor ‘Maleficent 2’

Het heeft vijf jaar geduurd, maar nu is het er bijna. Vanaf 18 oktober is de tweede film van Maleficent te zien in de bioscoop: Maleficent: Mistress of Evil, met Angelina Jolie in de hoofdrol. In deze prent gaat ze samen met Aurora de magische wezens van het bos helpen, maar daar komt verandering in wanneer de prinses in het huwelijksbootje wil stappen met een prins. Maleficent vindt dit allesbehalve een goed idee en laat zich van haar slechtste kant zien.