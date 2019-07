Millie Bobby Brown ontwerpt collectie voor Converse

Nadat ze eerder al het gezicht was van Converse, mocht Millie Bobby Brown nu voor het eerst ook zelf sneakers voor het merk ontwerpen. Ze is met haar vijftien jaar daarmee de jongste ooit die die eer te beurt valt. De collectie wordt op 11 juli gelanceerd.

Het derde seizoen van ‘Stranger things’ breekt Netflix-records en daar pikt ook hoofdrolspeelster Millie Bobby Brown, die de rol van Eleven vertolkt, een graantje van mee. Zo mocht ze voor Converse een collectie ontwerpen die geïnspireerd is op haar liefde voor de zee. Zij selecteerde de kleuren en prints en daarna kun je als klant de schoen zelf naar keuze samenstellen.

Het is voor de vijftienjarige Britse actrice niet haar eerste samenwerking met Converse, want twee jaar geleden werd ze al eens uitgespeeld als uithangbord. Hoewel ze nog zo jong is, wordt ze intussen beschouwd als een mode-icoon. Zo was ze ook al te zien in een campagne van Calvin Klein en is ze een graag geziene gast tijdens de modeweken.

Nike en Havaianas

Converse is ondertussen niet het enige schoenmerk dat inspeelt op de ‘Stranger things’-hype. Zo kwam Nike eerder al met vier sneakermodellen in de kleurencombinatie wit, oranje en groen die aan de serie opgedragen zijn en ook twee paar flipflops van Havaianas kregen een make-over.