Uittredend Vlaams minister Jo Vandeurzen wordt prof aan UHasselt. Vanaf september zal hij lesgeven aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Ook hogeschool UCLL huurt hem in voor gastcolleges in Diepenbeek en Heverlee.

Het was Universiteit Hasselt zelf die ging aankloppen bij Vandeurzen. “We hadden opgevangen dat hij geïnteresseerd was om zijn kennis door te geven. Dat heeft hij gezegd in zijn afscheidsinterview met ...