Politie grendelt Centrale Moskee van Keulen af na dreigmail

De moskee is de grootste van Duitsland. Foto: AP

De Duitse politie heeft de wijde omgeving van de Centrale Moskee van Keulen dinsdag afgegrendeld, na het ontvangen van een dreigmail. “De inhoud was potentieel zo bedreigend dat we onmiddellijk moesten ingrijpen”, zegt een politiewoordvoerder.

De moskee, de grootste van Duitsland en een van de grootste van Europa, werd ontruimd. Een grote politiemacht doorzoekt het complex sinds deze morgen, maar heeft “tot nu toe niets gevonden dat gevaar vormt”. Na anderhalf uur werd de operatie geleidelijk afgebouwd.

De politie wil voorlopig geen commentaar kwijt over de exacte inhoud van de e-mail. De controversiële moskee is gebouwd door de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (DITIB), die ze ook runt. De DITIB wordt gezien als een onderdeel van het Directoraat van Religieuze Zaken (Diyanet) in Ankara en geldt daarom als een arm van de Turkse staat.