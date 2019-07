Frankrijk voert volgend jaar milieutaks op vliegtuigtickets in

Frankrijk wil vanaf volgend jaar een milieuheffing invoeren op vliegtuigtickets. Het is de bedoeling om bij zowat elke vlucht vanuit Frankrijk een bedrag van 1,5 tot 18 euro op het ticket te heffen. Dat heeft minister van Mobiliteit Elisabeth Borne dinsdag bekendgemaakt.

De beslissing om de heffing in te voeren werd dinsdag genomen tijdens de tweede Milieubeschermingsraad, die wordt voorgezeten door president Emmanuel Macron. De maatregel zal worden ingeschreven in het wetsontwerp voor de begroting 2020. Enkel voor de vluchten van en naar Corsica en de Franse overzeese gebieden wordt een uitzondering gemaakt. Ook bij verbindingsvluchten is er geen heffing voorzien.

De hoogte van de heffing zal afhankelijk zijn van de bestemming en van de reisklasse. Bij binnenlandse vluchten en vliegreizen naar andere Europese landen geldt in economy class een taks van 1,50 euro. Bij vluchten naar niet EU-landen in business class kan het bedrag oplopen tot 18 euro. Bij internationale vluchten in economy class wordt een tarief van 3 euro gehanteerd.

De heffing zou vanaf 2020 jaarlijks 182 miljoen euro moeten opbrengen. Dat bedrag zal volgens Borne geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke transportinfrastructuur, in de eerste plaats in spoorwegen.