Kermis voor personen met beperking

Tessenderlo - Dankzij Kiwanis Alchemia konden weer meer dan 170 personen met een beperking genieten van Looi kermis.

Kiwanis Alchemia Tessenderlo inviteerde ook dit jaar weer personen met een beperking op kermismaandag. Vanaf 13u45 konden ze zich aanmelden en kregen ze bonnetjes voor de kermisattracties. Geen enkele attractie was te hoog of te snel. Maar ook de rustige paardenmolen en vliegertjes hadden succes. Na de kermis stonden koffie, frisdrank en koffiekoeken klaar in Het Loo. En nog was het niet gedaan, bij het vertrekken kreeg men nog een knuffeltje.