CDH wijst klaproosnota nu ook af

Na PVDA en MR wijst nu ook CDH de ‘klaproosnota’ van PS en Ecolo af. De Franstalige humanisten blijven bij hun keuze voor een oppositiekuur.

PS en Ecolo kwamen eind vorige week met een nota met daarin de grote lijnen van een mogelijk bestuursakkoord tussen de twee partijen. Maar de socialisten en groenen hebben samen geen meerderheid in het Waals parlement. Ze mikken op een minderheidsregering, de zogenaamde ‘klaprooscoalitie’, gebaseerd op consultatie met het middenveld en steun van parlementsleden uit andere fracties.

Di Rupo en co. vingen eerder al bot bij PVDA en MR, en nu wijst ook het CDH de tekst af. De partij besliste vlak na de verkiezingen al dat ze deze legislatuur vanop de oppositiebanken zou uitzitten, en blijft daar ook bij, zei ontslagnemend Waals minister van Gezondheid Alda Greoli. “De redenen waarom we op 5 juni voor de oppositie hebben gekozen, zoals respect voor de kiezer, blijven dezelfde”, zei ze dinsdag na afloop van het partijbestuur. “Het is niet de leegte van deze nota die ons van gedachten zal kunnen veranderen.”