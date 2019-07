Het is officieel: Club Brugge doet zijn duurste transfer ooit

Club Brugge heeft dinsdagmiddag de komst van de 21-jarige Nigeriaanse spits David Okereke aangekondigd. De aanvaller tekende voor vier jaar en wordt de duurste transfer uit de clubgeschiedenis van blauw-zwart, dat minstens 8 miljoen euro neertelt voor Okereke.

Okereke komt over van Spezia uit de Italiaanse Serie B en lukte daar 10 goals en 12 assists in 33 matchen. Er was ook concrete interesse uit de Serie A, maar de aanvaller verkiest speelkansen bij Club Brugge, waar hij Wesley moet vervangen. Okereke is wat kleiner - 1.82 meter - maar zou wel veelzijdiger zijn.

Maandag en dinsdag legde Okereke zijn medische testen af bij Club. Blauw-zwart maakte de transfer dinsdagmiddag officieel bekend door… de Nigeriaan te laten deelnemen aan de op social media populaire Bottle Cap Challenge, waarbij met een welgemikte trap de dop van een flesje afgeschopt moet worden. Woensdag zal de nieuwe spits van Club voor het eerst meetrainen met de groep.