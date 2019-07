Belg Isaac Mbenza gaat met Huddersfield Town mee naar Championship

Isaac Mbenza (rechts) met zijn enige doelpunt in de Premier League, thuis tegen Manchester United. Foto: Action Images via Reuters

Huddersfield Town neemt Isaac Mbenza definitief over van Montpellier. Dat heeft de Engelse club, die vorig seizoen als rode lantaarn zakte uit de Premier League, dinsdag laten weten. De 23-jarige aanvaller ondertekent een contract voor twee seizoenen.

Mbenza voetbalde het voorbije seizoen al op huurbasis bij Huddersfield, dat gebruikmaakte van een aankoopoptie. De rechtsbuiten kon, ondanks slechts een goal en assist in 24 wedstrijden, de technische staf van het team toch overtuigen. De aanvaller mocht maar tien keer vanaf de aftrap verschijnen in de Premier League.

Bij Huddersfield, dat afzakte naar het Championship, deelde hij de kleedkamer met Laurent Depoitre, maar hij kreeg te horen dat hij op zoek moet naar een nieuwe club.

Mbenza was sinds januari 2017 aan de slag bij Montpellier. De Zuid-Franse club had hem overgenomen van Standard, waar hij na zes maanden reeds de deuren achter zich dichttrok. Voordien kwam hij uit voor de Franse tweedeklasser Valenciennes.

De aanvaller speelde in juni het EK voor beloften in Italië, maar moest met de jonge Belgen afdruipen na drie nederlagen in de poulefase.