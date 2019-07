Michelle Obama heeft een totaal ander kapsel

Michelle Obama heeft meestal sluik gebrusht haar, maar voor haar bezoek aan het Essense Festival in New Orleans zag ze er helemaal anders uit. De Amerikaanse ex-presidentsvrouw had voor de gelegenheid weelderige krullen, die haar een speelse look gaven.

Michelle Obama debuteerde de natuurlijke look een paar weken geleden al tijdens een vakantie op de Bahama’s, maar tegenwoordig zijn haar krullen voorzien van een ombre. Daarbij wordt het haar naar de puntjes toe geleidelijk aan een paar tinten lichter. Ze introduceerde haar nieuwe stijl tijdens het festival, waar de Afro-Amerikaanse cultuur onder de aandacht wordt geplaatst met muziek, lezingen en tentoonstellingen. Tijdens haar passage, praatte de voormalige first lady onder meer over haar boek ‘Becoming’, de problematiek rond racisme op de werkvloer en haar familie.

Foto: Amy Harris/Invision/AP

Het krullenkapsel van Obama is helemaal in de mode. BV-kapper Jochen Vanhoudt voorspelde begin dit jaar al dat volumineuze krullen het helemaal zouden worden. Ben je zelf de trotse eigenares van een weelderige bos krullen, dan kun je met enkele makkelijke trucjes de big hair toer op.

How to

1. Werk eerst en vooral met de producten uit een haargamma, speciaal ontwikkeld voor krullen. Zo til je de veerkracht en de elasticiteit van je haar naar een maximaal niveau.

2. Gebruik een verstevigend product, breng het rijkelijk aan en laat je haar aan de lucht drogen tot het bijna helemaal droog is.

3. Ga ondersteboven hangen en droog bij met een diffuser. Stel de haardroger in op de zachtste blaasstand, maar warmste temperatuur.

4. Vermijd kammen of borstelen, maar kneed de coupe in model.