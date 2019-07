German Mera wacht uitspraak BAS niet af en verlaat KV Mechelen

German Mera scoorde in de 62ste minuut de beslissende 1-2 in de bekerfinale tegen AA Gent. Foto: Photo News

De Colombiaan German Mera ruilt KV Mechelen voor Atletico Junior, een topclub uit eigen land. Dat bevestigt Malinwa dinsdag op de clubwebsite. “Mera legde afgelopen weekend zijn medische testen af. De clubs kwamen nu tot een ondertekende overeenkomst”, luidt het.

De 29-jarige centrale verdediger bezorgde KV Mechelen op 1 mei de Belgische beker door in de finale tegen AA Gent de beslissende 1-2 tegen de netten te koppen. Eerder werd hij met geel-rood kampioen in 1B.

“We hadden Mera graag gehouden en hij was graag gebleven, maar toen was Atlético Junior daar. Daar wou hij naartoe”, stelt Mechelen. “Hij heeft een ongelofelijk stukje KVM-geschiedenis geschreven. Daarvoor willen we hem bedanken.”

Mera werd in de zomer van 2017 door Club Brugge weggehaald uit Colombia. Omdat hij bij Club weinig speelkansen kreeg, verhuisde de verdediger in januari 2018 op huurbasis naar KV Mechelen. Enkele maanden later ondertekende hij Achter de Kazerne een contract voor twee jaar. Afgelopen seizoen speelde Mera 28 wedstrijden voor de Kakkers (2 goals, 2 assists).

KV Mechelen wacht de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) af om te weten in welke reeks de club komend seizoen zal uitkomen. De Geschillencommissie Hoger Beroep legde de kampioen van de Proximus League een degradatie (naar 1B) op wegens het matchfixingschandaal rond de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van 11 maart 2018, maar Mechelen ging daartegen in beroep.