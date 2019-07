De nacht van maandag op dinsdag was uitzonderlijk koud. In Diepenbeek werd aan de grond nul graden gemeten, in Reti bij Mol daalde het kwik zelfs een graad onder nul. “Uitzonderlijk”, laat weerman Ruben Weytjens weten.

“Door een samenloop van omstandigheden was het vannacht uitzonderlijk koud. In Diepenbeek werd nul graden opgetekend. In Reti zelfs -1,” vertelt Ruben Weytjens. “Ten eerste is de huidige luchtstroom noordelijk ...