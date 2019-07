Ben Weyts zet sluikstorter te kijk op Facebook: “Boetes moeten hoger”

Beersel - Minister Ben Weyts (N-VA) heeft het gehad met sluikstorters in zijn thuisgemeente Beersel. Van een wel heel erg stuitend geval plaatste hij geanonimiseerde beelden op Facebook.

Op de beelden is te zien hoe een vrouw haar donkere Volvo parkeert aan een glasbol in een verder groene straat. De vrouw stapt uit en gooit allerlei rommel achter de glascontainer, zelfs een grote rode parasol wordt er zonder pardon uitgegooid. De beelden dateren van april maar werden nu pas online gezet.

Ongecensureerd aan de politie

“De arrogantie van deze sluikstorter is schokkend. Het containerpark is nog geen kilometer verder”, schrijft Weyts. “Beelden werden ongecensureerd bezorgd aan de politie.”

Boetes verhogen

Tegelijk roept Weyts ook op om de boetes voor sluikstort te verhogen. Nu betaalt een sluikstorter maximaal 350 euro. Hij wil ook nog vaker camera’s inzetten tegen sluikstort.

“Het systeem moet focussen op de overtreders. Dat lijkt me veel beter dan nieuwe systemen uitvinden die in de praktijk vooral de goede leerlingen bestraffen, zoals vuilnisbakken wegnemen omdat ze zogezegd een “aanzuigeffect” hebben of de invoering van statiegeld.