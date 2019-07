De man die Tim Wellens weet te prikkelen

In het wielerpeloton heerst een no needle policy. Geen renner die een groter voorvechter is van strenge dopingregels dan Tim Wellens. En dus ging de Truienaar voor deze Tour op zoek naar een alternatieve, legale behandeling om zijn prestaties positief te beïnvloeden. Zo kwam Wellens uit bij de auriculotherapie, oftewel ooracupunctuur, die zijn osteopaat bij Soudal Lotto in de praktijk brengt. “Tim is één van de weinigen die open staat voor alternatieve geneeswijzen. Sommigen zijn benieuwd, anderen sluiten hun ogen ervoor”, weet Geert Beirnaert.