Moeskroen haalt ex-Genk-speler Alessandro Ciranni terug naar België

Alessandro Ciranni heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Moeskroen. Dat bevestigen de Henegouwers dinsdag op hun website. Ciranni komt over van het Nederlandse Fortuna Sittard.

De Italiaanse Belg Ciranni is na Marko Bakic (Sporting Braga), Deni Hocko (Famalicao), Sami Allagui (Sankt Pauli) en Jonah Osabutey (Werder Bremen, huur) de vijfde aanwinst voor Moeskroen. Ciranni moet het ontstane gat aan de rechterkant van de verdediging opvullen na het vertrek van Mergim Vojvoda, die naar Standard Luik vertrok.

De 23-jarige verdediger speelde vanaf zijn zevende voor KRC Genk. Hij verliet de Limburgers, waar hij nooit doorbrak in het eerste elftal, in 2016 voor de Nederlandse tweedeklasser MVV. Vorige zomer stapte Ciranni over naar Fortuna Sittard. Hij speelde er zeventien competitieduels in de Eredivisie.