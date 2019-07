Torenhoge boete voor Fabio Fognini en Serena Williams na wangedrag op Wimbledon

De Italiaan Fabio Fognini (ATP 10) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 10) kunnen een deel van hun prijzengeld in Londen achterlaten. De organisatie van Wimbledon beboette beide spelers

De Italiaan Fabio Fognini krijgt een boete van 3.000 dollar (2.675 euro) na zijn woedeaanval afgelopen zaterdag op Wimbledon. Tijdens zijn wedstrijd tegen de Amerikaan Tennys Sandgren zei hij “te hopen dat er een bom zou ontploffen op deze club”.

Fognini verloor in de derde ronde van Sandgren met 6-4, 7-6 (14/12) en 6-3. De nummer tien van de wereld was duidelijk erg gefrustreerd op het moment van zijn uitspraak. Hij bezeerde zijn hand tot bloedens toe toen hij zijn racket op de grond kapotsloeg. Na afloop bood de 32-jarige Italiaan zijn verontschuldigingen aan. Niettemin besliste de organisatie van Wimbledon hem een boete op te leggen wegens onsportief gedrag.

Ook Serena Williams is door de All England Club beboet. De Amerikaanse vedette beschadigde in aanloop naar het toernooi een van de banen en moet daarvoor 10.000 dollar (8.915 euro) ophoesten. De zevenvoudig Wimbledonkampioene plaatste zich maandag voor de kwartfinales na winst tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro. Op die manier is ze al zeker van minstens 294.000 pond (omgerekend zo’n 328.000 euro) prijzengeld.