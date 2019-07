“We zitten met 25 mensen in de gemeenteraad en driekwart daarvan doet werkelijk geen bal.” Dat zegt Jan Peumans dinsdag in Dag Allemaal over de Riemstse gemeenteraad.

Jan Peumans (N-VA), net gepensioneerd als beroepspoliticus en voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft het in een vraaggesprek in het populaire weekblad over veel, maar ook over de lokale politiek. ...