Masterstudent zoekt figuranten voor 'Old Born'

Lommel - Vanaf 12 juli vinden in Lommel de opnames plaats van 'Old Born', de masterfilm van Jordan De Deken. De student Audiovisuele Kunsten - Filmregie is nog op zoek naar figuranten die graag willen meespelen in zijn productie.

'Old Born' vertelt het verhaal van Dawa, een meisje dat geboren wordt in een primitieve beschaving van mensen die in tegenstelling tot haar geen uiterlijke kenmerken, identiteit of emoties bezitten. Ze groeit op in een apatische omgeving tot ze de grenzen van haar wereld aftast. Waar een onverwachte ontmoeting haar opwacht. De productie is vooral op zoek naar personen met een slanke en atletische lichaamsbouw. Dat mogen zowel kinderen als volwassenen zijn. De opnames gaan door op 12, 13, 14 en 17 juli. Naast eeuwige roem is er ook een kleine vergoeding voorzien voor de figuranten.

Ben of ken jij iemand die geïnteresseerd is om in deze productie mee te spelen? Mail dan gerust naar: Kristel.goddevriendt@skynet.be