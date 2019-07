KRC Genk leent voormalig jeugdinternational uit aan Beerschot

Beerschot-trainer Stijn Vreven heeft zijn mogelijke vervanger voor Jan Van den Bergh beet. Rubin Seigers, een centrale verdediger van KRC Genk, maakt voor een seizoen de overstap naar het Olympisch Stadion.

Beerschot, dat de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) afwacht om te zien of het komend seizoen in 1A of 1B mag uitkomen, huurt centrale verdediger Rubin Seigers voor één seizoen van landskampioen KRC Genk.

De 21-jarige Seigers doorliep de Genkse jeugdreeksen, maar kreeg vorig seizoen slechts in zeven wedstrijden speelgelegenheid. Om ervaring op te doen, werd er nu gekozen voor een uitleenbeurt. “Er was ook interesse van KV Mechelen, maar ik verkies Beerschot”, klinkt het bij de voormalige jeugdinternational Seigers.

Naast centraal achterin kan Seigers eveneens als rechtsback uit de voeten.