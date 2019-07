Dode bij ongeval met spookrijder op verkeerswisselaar in Loncin

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een ongeval op de verkeerswisselaar in Loncin, in de lus richting Namen, een dodelijk ongeval gebeurd. Een spookrijder botste er frontaal op een andere auto. Dat meldden de politie en brandweer van Luik.

Het ongeval gebeurde rond 1.50 uur. De bestuurster van de wagen die spookreed, een vrouw van 51 jaar, kwam om. Ze reed in de tegenovergestelde richting naar Brussel op de lus die leidt naar de E42 richting Namen. De bestuurster van de andere auto raakte zwaargewond.

Na het ongeval moest de weg volledig afgesloten worden voor het verkeer. Rond 7 uur was er op de wisselaar nog steeds geen verkeer mogelijk in de richting van Namen. Er is een omleidingsroute aangegeven.