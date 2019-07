Femma Koersel-Stal fietst naar Postel

Stal

Beringen - Negen dappere Femmaleden fietsten naar Postel. De tocht liep via het fietsroutenetwerk. Tussendoor genoten de dames van een terrasje in Lommel-Broek, bij 'Dikke Louis' en bij 'Drakar'. Het was wat frisjes in de ochtend, maar de lekkere warme maaltijd in Postel deed de kou even vergeten.

