Heidi Klum toont dat ze op haar 46ste nog steeds een afgetraind lijf heeft

Wie dacht dat model Heidi Klum niet meer in topvorm zou zijn op haar 46ste, heeft het bij het verkeerde eind. Om dat te bewijzen, deelde ze een foto van zichzelf in een rood lingeriesetje op Instagram.

Heidi Klum verkeert duidelijk in de fleur van haar leven. Ze is stapelverliefd op haar zeventien jaar jongere verloofde en Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz en pronkt nog steeds graag met haar lichaam. Zo deelde ze op Instagram een foto van zichzelf in haar hotelkamer in Tokio en wel in een rood lingeriesetje van haar eigen merk Heidi Klum Intimates.

De voormalige 'Project runway'-presentatrice is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Ze postte een tijdje geleden nog een topless foto van zichzelf tijdens een reisje naar China met haar verloofde. Toen droeg ze zelfs enkel een zwart slipje. En ook haar tanden poetsen doet ze vaak zonder beha, bewees al een ander filmpje dat ze op sociale media deelde.