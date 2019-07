Smokkelmarkt start als hogesnelheidstrein

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De start van de vijftiende editie van de smokkelmarkt in het centrum van Stokkem kan best vergeleken worden met deze van een hogesnelheidstrein: stipt, snel en veel volk. De jubeluitgave breekt met de traditie die wil dat er op de eerste zondag weinig belangstelling is. Dit jaar is het erg contrair. In het stadhuis van Stokkem had niet alleen de officiële opening van de smokkelmarkt plaats, maar ook van de bebloemings- en verfraaiingactie, plus deze van de tentoonstelling ‘De Maas, dijken of wijken’.

Gerard Mostert, voorzitter van de kunstkring Arnold Sauwen, mocht de aanwezigen verwelkomen en gaf, alvorens de overige sprekers aan het woord kwamen, een kort overzicht van de geplande feestelijkheden.

Ere-gedeputeerde Sylvain Sleypen, ging dieper in op de doelstellingen en de inhoud welke men met de expo wil overdragen.

Koen Sleypen, schepen van toerisme, belichtte het werk van Promo en de kunstkring vanuit het toeristisch standpunt.

Minister Lydia Peeters wist veel te vertellen over de Maas en de ongemakken die de rivier in het verleden meermaals met zich meebracht. Haar aandacht ging eveneens naar de toeristische mogelijkheden.

Het was erg druk tijdens de openingsceremonie. Het stadsbestuur werd flink vertegenwoordigd door schepenen en raadsleden.

Als laatste in de rij kwam ingenieur Herman Gielen, coördinator en projectleider van de enorme aan gang zijnde dijkwerken en de Maasoeververbreding, aan het woord.

Zijn pleidooi was technisch diep inhoudelijk. Alle sprekers beklemtoonden dat de rivier het Maasland gemoduleerd heeft, maar ook veel kommer veroorzaakte, verwijzend naar de grote overstromingen van o.a. 1926 en 1993 toen het leger moest ingezet worden om de bewoners, tijdelijk, naar veiligere plaatsen over te brengen. De tentoonstelling is een geordende verzameling van foto’s, teksten, plannen en landkaarten. Op vier videoschermen kan de evolutie van de dijkwerken, en hoe de stroom zich aanpast aan de veranderingen, gevolgd worden.

Tijdens de spreekbeurten plooide de markt helemaal open en wandelden Triene, Neer en Manus, de Stokkemer reuzen, heel leuk tussen de shoppende marktbezoekers.

Minister Lydia Peeters feliciteerde en dankte de organisatoren, zijnde de kunstkring en Promo voor het mooie resultaat.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de zondagen van juli en augustus.